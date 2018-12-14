Baraj kapağı koptu

Diyarbakır Eğil'de bulunan Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı. Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı. Bölgedeki vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.