Diyarbakır Eğil'de bulunan Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı. Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı. Bölgedeki vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.
- Yaşam
- 14.12.2018
- Gazete
Baraj kapağı koptu
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