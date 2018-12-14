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Baraj kapağı koptu

Baraj kapağı koptu
Diyarbakır Eğil'de bulunan Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı. Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı. Bölgedeki vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

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