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Aşk si!

Aşk teresi!
Folik asit, demir, kalsiyum, C, E ve A vitamini içeren tere, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Vitamin kaynağı olan bu bitki, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını da hızlandıran , bu özelliği sayesinde iktidarsızlık sorunlarını en aza indiriyor.
Tere aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor ve kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar terenin faydalarını şöyle özetliyor:

Adet döngüsünü düzenler.
Astımı önler.
Kansızlığa iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
le mücadele eder.
Böbrek sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Cinsel isteği arttırır.
Tansiyonu dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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