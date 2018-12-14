Aşk teresi!

Folik asit, demir, kalsiyum, C, E ve A vitamini içeren tere, cinsel hayatın ömrünü uzatıyor. Vitamin kaynağı olan bu bitki, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Kan dolaşımını da hızlandıran tere, bu özelliği sayesinde iktidarsızlık sorunlarını en aza indiriyor.
Tere aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor ve kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar terenin faydalarını şöyle özetliyor:
Adet döngüsünü düzenler.
Astımı önler.
Kansızlığa iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserle mücadele eder.
Böbrek sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Cinsel isteği arttırır.
Tansiyonu dengeler.
Tere aynı zamanda sperm kalitesini yükseltiyor ve kısırlık tedavisine destek oluyor. Uzmanlar terenin faydalarını şöyle özetliyor:
Adet döngüsünü düzenler.
Astımı önler.
Kansızlığa iyi gelir.
Kalp krizi riskini azaltır.
Kanserle mücadele eder.
Böbrek sağlığını korur.
Cildi güzelleştirir.
Cinsel isteği arttırır.
Tansiyonu dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.