Alzheimer göze geliyor

Unutkanlıkla kendini gösteren ve ileri yaşlarda ortaya çıkan Alzheimer hastalığının belirtilerine gözden ulaşılabiliyor. Op. Dr. Fevzi Akkan, sinir hücrelerinin hasar görmesi sonucu meydana gelen Alzheimer'ın göz muayenelerinde teşhis edilebileceğini belirtiyor. Akkan, düzenli göz muayenesinin önemine dikkat çekiyor.
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