Sular durulmadı

İstanbul'da şarkıcı Seda Sular'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığa "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Sanıkların, bazı müştekilere "Soygunda parmak iziniz çıktı", bazılarına da "Hesabınızdaki paraların FETÖ tarafından kullanıldığı belirlendi" denildiği aktarılan iddianamede, korkuya kapılan kişilerin de paraları gönderilen kuryelere teslim ettiklerinin belirlendiği kaydedildi. Elde edilen para ve ziynet eşyalarının Sular'a ulaştırıldığı, yüzde 6 komisyon alan kadının paranın geri kalanını banka hesabı üzerinden Şanlıurfa'daki örgüt liderine havale ettiği belirtildi. İddianamede, aralarında Prof. Dr. Cevat Çapan'ın da bulunduğu 5 kişi müşteki olarak yer aldı. Sosyal medya fenomeni Seda Tripkolic olarak adını duyuran Seda Sular'ın 2 milyon liralık vurgun yaptığı belirtildi. Savcı Sular'ın 16 yıldan 53 yıla, diğer 11 sanığın 66 yıla kadar hapsini istedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.