'Kan'kaha Konya'da genç adam, otomobilde infaz edildi. Katili, kadınların şen kahkahası ele verdi.

Kahkaha sesi sayesinde çözülen cinayet sanığı, için ömür boyu hapis istendi. Olay geçen yıl 4 Temmuz'da Konya'da meydana geldi. Yunus Şener (39), otomobiliyle giderken silahlı saldırıya uğradı. Genç adam kurtarılamadı. Polis, caddenin bir arka sokağından kadın kahkahası. Büşra Ç. ve Büşra Y.'yi gözaltına aldı. Büşra Y., cinayeti sevgilisi Yaşar Urdemir'in (30) işlediğini iddia etti. Urdemir, arkadaşları Fevzi K. ve Nihat H. yakalandı. 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yaşar Urdemir, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Büşra Y. ise adli kontrolle bırakıldı. Diğer şüpheliler serbest kaldı. Savcı, Urdemir ve Şener'in müebbet hapsini istedi. Tutuksuz sanık Büşra Y.'nin 'azmettirme' suçunu işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.