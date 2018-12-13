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Dereotu güç verir
Kokusuyla bile mest eden dereotu, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi gösteren , cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Çocuk sahibi olma şansını artırıyor. Mide ağrısını azaltan, uykusuzluğu gideren dereotunun diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Hazımsızlığı giderir.
Kemik sağlığını korur.
Diyabet hastalığına iyi gelir.
Gaz sorunlarını giderir.
Bağışıklığı güçlendirir.
İshal ve kabızlığı engeller.
Romatizma hastalığından korur.
Adet düzensizliklerini engeller.
Ağız ve diş sağlığını korur.
Depresyonu önler.
Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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