Bunlar müdür müdür!

İstanbul polisi Esenler'de bir lisede 5 yıldır müdürlük yapan S.Ç.'yi takibe aldı. Soruşturma kapsamında müdürün görev yaptığı okuldaki odasında arama yapıldı. El konulan bilgisayar ve telefonu Adli Bilişim Büro Amirliği'nde incelendi. Dijitallerde çocuklara ait pornografik görüntüler tespit edildi. Sapık müdürün bilgisayarında ve telefonunda sahte isimlerle açılmış Twitter ve Facebook hesapları da bulundu. Facebook'ta lisedeki öğrencilere hitaben "Her şey gizlilik içinde olmalı. Ekleyin veya mesaj atın... Yaş fark etmez" şeklinde bir paylaşım dikkat çekti. Twitter'da ise "Liseli kapalı, açık fark etmez, güvenilir öğretmenim, Bakırköy civarından araba var" yazısı tespit edildi. Hesapların kendisine ait olduğunu belirten S.Ç, çocuk pornografisi ve cinsel içerikli yorumları kabul etmedi. Hakkında 7 yıla kadar hapis cezası istenen müdürün, hala aynı okulda müdür olarak görev yaptığı öğrenildi.
SAHTE MESAİ OYUNU
Karabük'ün Yenice ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü F.P, hizmetli İlkay Çabuk'u hafta sonları çalışmadığı halde çalışır gibi gösterdi. Hesabına yatan 180 lira fazla parayı, "okulun kalorifer görevlisine vereceğini" belirterek istedi. Bu yüzden yargılandığı davada, 1020 TL para ve 18 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
SAHTE MESAİ OYUNU
Karabük'ün Yenice ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü F.P, hizmetli İlkay Çabuk'u hafta sonları çalışmadığı halde çalışır gibi gösterdi. Hesabına yatan 180 lira fazla parayı, "okulun kalorifer görevlisine vereceğini" belirterek istedi. Bu yüzden yargılandığı davada, 1020 TL para ve 18 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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