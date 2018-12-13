Kayınvalidesinin eşini kendisine göstermediğini öne süren koca, intihara kalkıştı. Olay Bursa'da yaşandı. Yeliz V., eşi İslam V.'yi (23) terk edip annesinin yanına yerleşti. Kayınvalidesinin 5 aydır eşini kendisine göstermediğini öne süren genç adam dün 3 katlı evin terasına çıktı. Kendini yakmaya çalıştı. Mahalleli polisi aradı. Ekipler, ikna çalışması başlattı. İslam V., 3 saat sonra eylemini sonlandırdı. İslam V. "Eşim 5 aydır göremiyorum. Çocuklarımı düşük yaptırdı, kaynanamın ceza almasını istiyorum" dedi.
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