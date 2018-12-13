Altın kalpliler

Lösemi ile mücadele ederken uygun iliğin nakledilmesi ile hayata dönen Hande Sar (26) ile Gamze Çıplak (30) yaşamlarını artık bu hastalığa yakalanan çocuklara adadı. İki kadın önceki gün Dortmund Çocuk Kliniği'nde tedavi gören 63 kanserli çocuğa hediye dağıtıp yüzlerini güldürdü. 2 Şubat günü uygun iliğin nakledilmesi ile sağlıklı yaşama kavuşan Sar ile 17 yıl önce yakalandığı lenf kanserini yenen Gamze Çıplak, "Çocuk ve ailelerinin gözlerindeki sevinç ve umut bize yeter" dedi. Hande Sar'a ulaşan Gamze Çıplak, "Onun yaşadıklarını ben de yaşamıştım ve hislerini çok iyi anlıyordum. Hande'ye ulaştım, kendisine kanserli çocuklar için bir şeyler yapabileceğimizi söyleyince kabul etti. Çocuklar için yüzlerce hediye topladık" diye konuştu. Sar ise "Zorlu tedavi sürecini çok şükür atlattım. Gamze'nin teklifi beni çok sevindirdi" dedi.
Hande Sar, "Çocuklar ile ailelerin hikayelerimizi dinlemeleri onlara bir nebze güç veriyor. Hasta halindeki fotoğraflarımız ile şimdiki halimizi gören hastalar kendilerinin de aynı şekilde olacağına inançları artıyor" dedi.
CENGİZ PARLAYAN
Hande Sar, "Çocuklar ile ailelerin hikayelerimizi dinlemeleri onlara bir nebze güç veriyor. Hasta halindeki fotoğraflarımız ile şimdiki halimizi gören hastalar kendilerinin de aynı şekilde olacağına inançları artıyor" dedi.
CENGİZ PARLAYAN
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