Ah be 'Gülüm'

Sokak ortasındaki infaz kan dondurdu. Olay dün sabaha karşı İstanbul Maltepe'de yaşandı. 40 yaşındaki Gülten Gülüm Dil, evinden çıktı. Sokakta yürümeye başladı. Kurşunların hedefi olan genç kadın yere yığıldı. Saldırganlar ise kaçtı. Mahalleli polis ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, boynundan vurulan Dil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir görgü tanığı, "Ardı ardına silah sesi duyduk. Önce ne olduğunu anlayamadı. Daha sonra koşmaya başladım, kadın kanlar içinde yerde yatıyordu. Polisi aradım. Kadın ölmüş, gerçekten çok üzüldüm" dedi. Emniyet güçleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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