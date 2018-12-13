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600 mezar hazır

600 mezar hazır
Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü 'da, belediye işçileri mezar yerlerinin donmaması için çalışma yaptı. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda daha önce kepçelerle açılan mezar yerlerini gün boyu hilti, kazma ve küreklerle düzelten belediye işçileri, Sibirya soğukları öncesi 600 boş mezarı hazır hale getirdi. Çalışma sırasında oldukça zorlandıklarını belirten işçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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