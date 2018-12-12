Yüreğimiz yandı

Yozgat'tan gelen bu fotoğraf, yürekleri yaktı. Atakan Uslu, henüz 3 yaşındaydı. Annesi Bediha Uslu, abisini okuldan almaya gidince, evde yalnız kaldı. Bu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minik Atakan, dumandan zehirlenerek bayıldı. Bu sırada bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Ondan geriye, evlerinin kapısının önündeki minik ayakkabıları kaldı. Otopsisi tamamlanan minik Atakan, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
Ondan geriye, evlerinin kapısının önündeki minik ayakkabıları kaldı. Otopsisi tamamlanan minik Atakan, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.