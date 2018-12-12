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Yüreğimiz yandı

Yüreğimiz yandı
Yozgat'tan gelen bu fotoğraf, yürekleri yaktı. Atakan Uslu, henüz 3 yaşındaydı. Annesi Bediha Uslu, abisini okuldan almaya gidince, evde yalnız kaldı. Bu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minik Atakan, dumandan zehirlenerek bayıldı. Bu sırada bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Ondan geriye, evlerinin kapısının önündeki minik ayakkabıları kaldı. Otopsisi tamamlanan minik Atakan, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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