Yüreğimiz yandı

gelen bu fotoğraf, yürekleri yaktı., henüz 3 yaşındaydı. Annesi Bediha Uslu, abisini okuldan almaya gidince, evde yalnız kaldı. Bu sırada evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minik Atakan, dumandan zehirlenerek bayıldı. Bu sırada bir itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.Ondan geriye, evlerinin kapısının önündekiOtopsisi tamamlanan minik Atakan, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı.