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Rahibin Gucci tutkusu

Rahibin Gucci tutkusu
Rus Ortodoks Kilisesi, kişisel sosyal medya hesabından fahiş fiyatlı Gucci ve marka eşyalarla fotoğraflarını paylaşan rahip Vyaçeslav Baskakov hakkında inceleme başlattı. Patriği Kirill, Baskakov'un "aklını başına getirmek" için disiplin komitesini toplayacaklarını ve gereken cezayı vereceklerini
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