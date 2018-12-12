Rahibin Gucci tutkusu

Rus Ortodoks Kilisesi, kişisel sosyal medya hesabından fahiş fiyatlı Gucci ve Louis Vuitton marka eşyalarla fotoğraflarını paylaşan rahip Vyaçeslav Baskakov hakkında inceleme başlattı. Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Baskakov'un "aklını başına getirmek" için disiplin komitesini toplayacaklarını ve gereken cezayı vereceklerini
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