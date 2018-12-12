NASA’dan ‘su var’ şovu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRISREx, gök taşı Bennu'da da su kalıntıları tespit etti. 500 metre çapındaki asteroidin kil tabakaları arasına sıkışmış su molekülleri bulduğu açıklayan NASA, sosyal medyada alay konusu oldu. Binlerce kişi, "Bu kaçıncı kez su var şovu" diye tepki gösterdi.
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