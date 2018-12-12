Bugünkü
Takvim

Kansızlığa

Kansızlığa yumurta
Halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi şikayetler, eksikliğini işaret ediyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, "Demir eksikliği, besinlerle yeterli demir alınmaması nedeniyle olur. Kırmızı et, balık, , kümes hayvanları, demir içeriği yüksek gıdalardır, yeterli tüketilmiyorsa demir eksikliği gelişme olasılığı yüksektir" uyarısında bulunuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKansızlığa yumurta
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar