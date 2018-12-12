Kansızlığa yumurta

Halsizlik, nefes darlığı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi şikayetler, demir eksikliğini işaret ediyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Hümeyra Amuca, "Demir eksikliği, besinlerle yeterli demir alınmaması nedeniyle olur. Kırmızı et, balık, yumurta, kümes hayvanları, demir içeriği yüksek gıdalardır, yeterli tüketilmiyorsa demir eksikliği gelişme olasılığı yüksektir" uyarısında bulunuyor.
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