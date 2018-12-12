Film gibi boşanma

İzmir'in Bornova'da yaşayan işçi M.S., 2004 yılında A.S. ile evlendi ve bir sene sonra da çocukları oldu. Çiftin ilişkileri, A.S.'nin 2014 yılında İstanbul'da yaşayan ailesini ziyarete gideceğini söyleyip, bugün 12 yaşında olan oğluyla birlikte evden çıkmasıyla son buldu. M.S. İstanbul'a gidip, kendisini terk eden eşiyle görüşmek istedi. Ancak A.S.'nin ailesi, kızlarının görüşmek istemediğini söyledi.
ÇOCUK ÇÖPE ATILMIŞ
Resmi olarak boşanmayan M.S., 2016 yılının Nisan ayında kendisine mahkemeden gönderilen bir tebligatla şoke oldu. M.S. ve A.S.'ye açılan davanın tebligatında, 'yeni doğan ve çöp konteynerine atılan kendilerine ait çocuğun, kurtarılıp çocuk yuvasına verildiği ve bir başka aile tarafından evlat edinilebilmesi için 'anne-babanın rızasının alınması gerektiği, bunun için de dava açıldığı bildirildi. M.S. kendisini terk eden eşi A.S.'nin İstanbul'da birlikte olduğu iş adamından 2016'da çocuk doğurduğunu öğrendi. M.S. mahkemeye başvurup boşanma ve çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle nesebin reddi davası açtı.
ÇOCUK ÇÖPE ATILMIŞ
Resmi olarak boşanmayan M.S., 2016 yılının Nisan ayında kendisine mahkemeden gönderilen bir tebligatla şoke oldu. M.S. ve A.S.'ye açılan davanın tebligatında, 'yeni doğan ve çöp konteynerine atılan kendilerine ait çocuğun, kurtarılıp çocuk yuvasına verildiği ve bir başka aile tarafından evlat edinilebilmesi için 'anne-babanın rızasının alınması gerektiği, bunun için de dava açıldığı bildirildi. M.S. kendisini terk eden eşi A.S.'nin İstanbul'da birlikte olduğu iş adamından 2016'da çocuk doğurduğunu öğrendi. M.S. mahkemeye başvurup boşanma ve çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle nesebin reddi davası açtı.
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