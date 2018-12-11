Son nefes!

Ayrılık konuşması kanlı bitti. Olay Nevşehir'de meydana geldi. Recep Oğuzhan Altunok (20), aynı üniversitede okuyan ve kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Bozdoğan (20) ile son kez konuşmak istedi. Dün gece buluşan ikili, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak otomobille, Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Gençler kavga etti. Altunok, ruhsatsız av tüfeğiyle Bozdoğan'a ateş etti. Ardından da namluyu kendisine çevirip ateşledi. Sağlık ekipleri, gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için morga kaldırıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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