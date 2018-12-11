Kış aylarının kapıyı çalmasıyla birlikte, grip ve soğuk algınlığına eşlik eden öksürük, yaşam kalitesini düşürüyor.

Solunum yolları ve boğaz bölgesi başta olmak üzere vücudun savunma mekanizması olan öksürük, birçok nedene bağlı olarak gerçekleşiyor. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı dokularda oluşan kızarıklık, ağrı ve tahrişin öksürük refleksini tetiklediği biliniyor.

Öksürüğün kaynaklandığı hastalığın tespit edilerek tedavisinin planlanması büyük önem taşıyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof.

Dr. Mustafa Asım Şafak, öksürüğün nedenleri ve tedavi yöntemlerini TAKVİM için anlatıyor...

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