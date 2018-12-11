Karnımda yılan var

Kocaeli'de psikolojik soruları olan Şükrü K. (22) önceki gün ailesine "Karnımda yılan dolaşıyor" deyince hastaneye götürüldü. Kontrolün ardından eve döndü. Burada eline aldığı bıçağı boynuna dayadı. Araya giren annesi ve ablasını yaraladı. Daha sonra da bıçağı karnına sapladı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan anne ve kızının ellerinde oluşan kesiklere müdahale edildi. Şükrü K.'nin intiharı aileyi üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.