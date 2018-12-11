Kalp birliği

Artvin'de yaşayan kalp hastası Efrettin- Nurata Zengin çifti, damarlarının tıkalı olması nedeniyle aynı anda açık kalp ameliyatı oldu. 50 yıllık çift, eski sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 63 yaşındaki Nurata, "Eşim 25 yıldır kalp hastasıydı. Benim de iki buçuk senedir kalbim hasta. Çok korkuyordum. Bizi hayata bağlayan Prof. Dr. Mehmet Halil Andaç'a teşekkür ediyoruz" dedi.
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