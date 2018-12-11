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İşkence merkezi

Engelli çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinde 10 yaşındaki çocuğa işkence yapıldı. Yetkililer kendilerini; ‘alerjik reaksiyondur’ diye savundu.

İşkence merkezi
Uşak'ta 10 yaşındaki otizmli M.K'ya, özel bir rehabilitasyon merkezinde akılalmaz işkence yapıldı. Anne Emine Kılınç, akşam servis görevlilerince eve getirilen oğlunun yüzü ve kollarında büyük morluklar görünce hayrete düştüğünü hemen hastaneye gidip tedavi ettirdiğini anlattı: "Oğlum konuşamıyor, kendisini ifade edemiyor. Vücudundaki yara ve morluklarla ilgili merkeze ulaştım. Oğlumun yüzünün bir bölümü şiş ve mordu. İki kolunda onlarca morluk vardı. Sanki ısırık izi gibi. Eğitim merkezi yetkilileri iddiaları kabul etmedi. Alerjik reaksiyona bağlı morluklar olabileceğini söyledi. Şikayetçi olduk."



Müdürü Bülent Şahin, soruşturma başlattıklarını, iki müfettiş görevlendirdiklerini belirterek, rehabilitasyon merkezi hakkında savcılığa suç duyurunda bulunacaklarını söyledi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iddiaların asılsız olduğu öne sürüldü. Olayın yargıya intikal ettiği belirtilen açıklamada, gerekli soruşturmanın başladığı bildirildi.

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