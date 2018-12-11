İşin "Aslı" iyilik

Aydın'da kök hücre nakliyle lösemiyi yenen 21 yaşındaki Aslı Akçay, kendisi gibi lösemi hastası çocukları hastanede ziyaret ederek hastalıkla mücadelelerinde manevi destek veriyor. Bir yandan üniversite okuyan bir yandan da lösemili hastalara yönelik çalışma yapan Akçay, "Nakil olduktan sonra yeniden doğmuş gibi oldum.
İkinci yaşımda da çok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Hastanede çocuklara savaşırlarsa başarabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Ablaları olarak hep yanlarında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum" dedi.
İkinci yaşımda da çok insanın hayatına dokunmak istiyorum. Hastanede çocuklara savaşırlarsa başarabileceklerini anlatmaya çalışıyorum. Ablaları olarak hep yanlarında olduğumu hissettirmeye çalışıyorum" dedi.
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