Canava'Rus'

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RUSYA'DA daha önce 22 kadını öldürmekten dolayı müebbet hapse çarptırılan eski polis memuru Mikhail Popkov, 1992 ve 2007 yılları arasında 56 kadını daha öldürmekten suçlu bulundu. Diğer üç cinayetle ilgili soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi. Mahkeme ayrıca Rus seri katilin öldürdüğü 10 kadına da tecavüz ettiği bilgisine ulaştı.



Popkov'un öldürdüğü kadınları mesai saatleri dışında gezdirmek için arabasına aldığı, kurbanlarına balta ve çekiçle saldırdığı belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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