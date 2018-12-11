Balık avı kötü bitti

Antalya'da 76 yaşındaki emekli doktor Hasan Şişli, dün balık tutmak için falezlerden denize indi. Kayalık alandan oltasını denize atan Şişli, dalgaların yüksek olması nedeniyle biranda suya kapıldı. Kıyıya çıkmayı başardı ancak oltasına almak için tekrar denize girdi. Bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşlı adamı balıkçılar buldu. Deniz polisleri, Şişli'yi bulunduğu yerden çıkardı. Talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanığı Eyüp Kırıcı, " Yan tarafımda kayanın üzerinde Hasan amca da balık tutuyordu. Dalgalar yüksek olunca biranda suya kapıldı" dedi.