Çare kivide

Kivi lezzeti ve sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C vitamini deposu olan bu meyve afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sabah bir kase yenmesini tavsiye eden uzmanlar, ara öğün olarak da tüketilebileceğini belirtiyor. Bir adet kivi kan şekerini dengeliyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:



Grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına iyi gelir.

İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı güçlendirir. Hastalıklardan korur.

Kan inceltici etkiye sahiptir.

Antioksidan özelliğinden dolayı kanser çeşitlerini önler.

Lif oranı fazla olduğundan kabızlığa iyi gelir.

Tansiyon ve kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

Kan inceltici etkiye sahiptir.

Kılcal damar yapısını kuvvetlendirir.