Azmin zaferi

yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından sıkı bir diyet yaptı.Obezitenin kendisinde oluşturduğu psikolojik baskıdan arındı. Sonunda aşkıyla nikah kıydı. Hamile kaldı.O günleri "Herkes bana 'kilolusun gençsin çocuğun olmaz, kiloluysan çocuk doğuramazsın' diyorlardı. Şu an çok mutluyum. İyi ki ameliyat olup ameliyat sonrası da diyet yaptım." diye anlattı.