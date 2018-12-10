Bugünkü
Takvim

Azmin zaferi

Öğretmen Burçin Güner, obeziteye çalım attı. Sevdiği gençle nikah kıydı. Kız bebeğini kucağına aldı.

Azmin zaferi
Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından sıkı bir diyet yaptı. Bir yılda 80 kilo vermeyi başardı. Obezitenin kendisinde oluşturduğu psikolojik baskıdan arındı. Sonunda aşkıyla nikah kıydı. Hamile kaldı. 1.5 yıl önce de kızını kucağına aldı. O günleri "Herkes bana 'kilolusun gençsin çocuğun olmaz, kiloluysan çocuk doğuramazsın' diyorlardı. Şu an çok mutluyum. İyi ki ameliyat olup ameliyat sonrası da diyet yaptım. Doktorların uyarılarını dikkate aldım" diye anlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAzmin zaferi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar