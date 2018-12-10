Azmin zaferi

Antalya'da yaşayan 27 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Burçin Öğen Güner, 10 yıl önce 150 kiloyla girdiği tüp mide ameliyatının ardından sıkı bir diyet yaptı. Bir yılda 80 kilo vermeyi başardı. Obezitenin kendisinde oluşturduğu psikolojik baskıdan arındı. Sonunda aşkıyla nikah kıydı. Hamile kaldı. 1.5 yıl önce de kızını kucağına aldı. O günleri "Herkes bana 'kilolusun gençsin çocuğun olmaz, kiloluysan çocuk doğuramazsın' diyorlardı. Şu an çok mutluyum. İyi ki ameliyat olup ameliyat sonrası da diyet yaptım. Doktorların uyarılarını dikkate aldım" diye anlattı.
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