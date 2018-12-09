Yeniden doğdu!

Minik bebek anne karnındaki ameliyatla hayata tutundu. Doğumun ardından ailesi adeta havalara uçtu. İzmir'de bir yıllık evli Sadrettin (41) ve Leman Güneşsu çifti, çocuk sahibi oldu. Bebekte 16 haftalıkken idrar yollarında tıkanıklık tespit edildi. Doktorlar anne babaya gebeliği sonlandırılması gerektiğini anlattı. Umutlarını kaybetmeyen çift başka bir hastane buldu. Furkan bebek, anne karnında 18 haftalıkken geçirdiği ameliyatla hayata tutundu. Baba Güneşsu ilk bebeklerini kucaklarına alma hayali kurarken zor bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Anne Güneşsu "Kucağıma aldığımda çok heyecanlıydım. Yanağıma dokunduğunda 'Ben buradayım, korkma anne- ciğim,' dedim. Güzel bir duygu." ifadesini kullandı.
HAYATA SIKI SIKI SARILDI
Furkan sağlık bir şekilde dünyaya geldi. Minik bebek, ailesi ve yakınlarının adeta maskotu oldu.
HAYATA SIKI SIKI SARILDI
Furkan sağlık bir şekilde dünyaya geldi. Minik bebek, ailesi ve yakınlarının adeta maskotu oldu.
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