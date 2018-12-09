Kanser polemiği

Onkoloji Uzmanı Yavuz Dizdar'ın 'kanser olmayan hastalara bile kanser tanısı konduğu' iddiası, bardağı taşırdı. İTO (İstanbul Tabip Odası) Dizdar hakkında disiplin incelemesi başlattı. İnterdisipliner Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Karabulut ise bu açıklamayı yapanların amacının reklam olduğunu vurguladı. "Kanser tedavisindeki gelişmeler için 'Teknolojinin gelişmesidir' diyen kişilerin, amacı Tıp bilimini karalamaktır. Bizler hastalara şifa olabilmek için çalışırken, tıp cahili kişilerin, saldırması anlaşılır gibi değildir" dedi. Karabulut şöyle devam etti: "Bu kişilerin, hastaları sömürdükleri, reyting için kanal kanal gezdikleri nettir. Bunu yapanların Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı tarafından engellenmesi, TBMM'nin de yasal düzenlemeler için çalışmalara başlamasını talep ediyoruz."
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