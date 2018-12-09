Bal kabağı-nar gribi kovar

Havaların soğumasıyla birlikte, kış hastalıkları bir bir kapıyı çalıyor. Bu kışı sağlıklı geçirmenin yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kış mevsiminde bağışıklığı güçlendirecek beslenme önerileri hakkında bilgi veriyor... Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bol bol sebze meyve tüketmek gerekiyor. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı ve mor sebze ve meyveler, ıspanak, brokoli, pazı, roka, biber, turp, şalgam, pancar, kereviz, havuç, limon, kuşburnu, kivi, portakal, mandalina gibi besinler vitamin ve mineral içerikleri ile hastalıklardan koruyor.