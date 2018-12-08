Vahşet çıktı!

Komşuya emanet edilen çocuk hunharca öldürüldü. Olay önceki gün Mersin'de meydana geldi. 2 yaşındaki Miraç Kırçıl, 'merdivenden düştü' denilerek hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Küçük çocuğu, babası Onur Kırçıl'ın emanet ettiği Feride Samancı'nın birlikte yaşadığı Turan Beğendi'nin öldürdüğü ortaya çıktı. TAKVİM'e konuşan acılı baba Kırçıl, "Çocuğumun yaşama tutunması için çalışmam lazımdı. İzmir'e çalışmaya gittim. Böyle bir vahşetle karşılaşacağımı hiç düşünemedim. Gerçekler ortaya çıkacak" dedi. Öte yandan minik Miraç'ın diş çıkardığı için sürekli ağladığı ve Turan Beğendi'nin talihsiz bebeği bu nedenle dövdüğü öğrenildi. Zanlı müebbet hapisle yargılanacak.
NESLİHAN ÖZBOZKURT - ERHAN ÖZTÜRK
NESLİHAN ÖZBOZKURT - ERHAN ÖZTÜRK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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