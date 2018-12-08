Hira’nın sesini duyun

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan güvenlik görevlisi Nimet Gültekin doğum yaptığında kızının bedeninde bir takım farklılıklar olduğu gördü. Yaklaşık 3 ay sonra ise minik Hira Hatice Gültekin'e dünyada ender rastlanan ve sinir sistemindeki doğumsal bir hasar olarak tanımlanan "Hallerman-Streiff Sendromu" teşhisi konuldu. Hastalığı nedeniyle 2 yaşında olmasına rağmen yaklaşık 5 kilo ağırlığında olan minik Hira, adeta el kadar görünüyor. O anları gözyaşları içinde anlatan ve kızını çok sevdiğini ifade eden anne Nimet Gültekin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek kızının tedavisi için yardım istedi.
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