Çifte cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Karı-kocanın, demir çubukla öldürüldüğü anlaşıldı. Cenaze töreninde ise gözyaşları sel olup aktı. İzmir'de Hasan Hüseyin Özkan (54) ile eşi Şenay Özkan önceki gün işlettikleri markette öldürüldü. Karı-koca, toprağa verildi. Törende anne ve babalarının fotoğraflarını bir an olsun ellerinden bırakmayan ve sürekli ağlayan kızları birbirini teselli etti. TAKVİM'e konuşan Şenay Özkan'ın kardeşi Barış Harmancıoğlu, "Düşmanları yoktu. Katil, demir çubukla saldırmış. Mahalleden birileri yapmış olabilir"dedi.
CEYHAN TORLAK
CEYHAN TORLAK
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