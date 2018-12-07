Veda mektubu Kanserden hayatını kaybeden 2 çocuk babasının, ölüm yatağında eşine bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı. Aile, bir kez daha yıkıldı.

Tekirdağ Çorlu'da özel bir firmada müdür olarak çalışan 2 çocuk babası Semih Aktolun (40), kanserden hayatını kaybetti. Aktolun'un eşi ve çocuklarına yazdığı mektuplar ölümünden sonra ortaya çıktı. Dilek Aktolun, o mektubu gözyaşları içinde okudu: "Karıcığım, Allah'a emanet olun. Yas tutup karalar bağlamayın. Hayat devam ediyor ama çok kısa. Kıymetini bilin. Seni, sizi yalnız bırakacağım için özür dilerim". Aktolun kızına ise "Siz de iyi insan olun, birlik olun, inançlı ve dürüst olun. Sana doyamıyorum kızım" ifadelerini kullandı. Genç yaşta kızları Nilüfer (7) ve Elif Su (5) ile yalnız kalan Rabbim kabir rahatlığı versin, mekanını cennet eylesin. Ben senden razıyım Rabbim de razı olsun."







HAYAT KISA KIYMETİNİ BİLİN

Dilek Aktolun, toprağa verdiği eşine, sosyal medyadan cevap yazdı. Çorlu'da özel bir firmada müdür olarak çalışan 2 çocuk babası S(40), kanserden hayatını kaybetti. Aktolun'un eşi ve çocuklarına yazdığı mektuplar ölümünden sonra ortaya çıktı., o mektubu gözyaşları içinde okudu: "Karıcığım, Allah'a emanet olun. Yas tutup karalar bağlamayın. Hayat devam ediyor ama çok kısa. Kıymetini bilin. Seni, sizi yalnız bırakacağım için özür dilerim". Aktolun kızına ise "Siz de iyi insan olun, birlik olun, inançlı ve dürüst olun. Sana doyamıyorum kızım" ifadelerini kullandı. Genç yaşta kızlarıile yalnız kalan Dilek Aktolun da eşinin yazdığı mektuplara, sonra sosyal medya hesabından yazdığı mektupla cevap verdi: "Ah Semih'im ahh... Dualar ettim isteklerini yapacağımın sözünü verdim. 17 yılım. Çocukluğum, gençliğim, kadınlığım hepsi seninleydi. Şimdi ebedi diyarda sana kavuşmak için başlıyor yeniden yaşam mücadelem. Seni çok sevdim, seviyorum, sevmeye devam edeceğim.Dilek Aktolun, toprağa verdiği eşine, sosyal medyadan cevap yazdı. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER