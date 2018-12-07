Oğlunun kendinden olmadığını öğrenen baba, eşine saldırdı

ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, bir belirsizliği daha giderdi. İstanbul'da 24 yaşındaki Birgül Memiş, programa katılarak eski eşinin oğlunu kendisine göstermediğini söyledi. Çocuğun babasının boşandığı eşi Faruk Aydın değil, yasak aşk yaşadığı bir inşaat işçisi olduğunu bildirdi. Bunun üzerine DNA testi yapıldı. Sonuç dün programda açıklandı. Faruk Aydın, baba olmadığını öğrenince, stüdyoda eski karısı Memiş'e saldırdı. Güçlükle stüdyodan çıkarılan Aydın, "Sana oğlumu vermeyeceğim" diye bağırdı. Genç kadın ise "Çocuğumu artık bana vermeli. Ben ona bakabilirim. Yeni eşim de oğlumu kabul ediyor" diye ağladı.
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