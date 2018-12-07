Kolay doğum! Kadavradan rahim nakli, ilk kez Türkiye’de yapıldı. Brezilya bizi örnek aldı. Hemen deneye başladı. Nur topu gibi bir bebek gözlerini dünyaya açtı. Anne adayları umutlandı...

Türkiye, "Kadavradan rahim nakli" alanında adını tarihe yazdırdı. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011'de Derya Sert'e bu operasyonu yaptı. Sonra Derya Sert, hamile kaldı. Ancak 8 haftalık olan bebek, yaşama tutunamadı. Hamilelik sonlandı. Bu çalışmalar ABD, Kanada, Çekya ve Brezilya'da başladı. Yaklaşık 25 rahim nakli yapıldı. Müjdeli haber önceki gün Brezilya'dan dünyaya yayıldı. Nakilli bir annenin bebeği, gözlerini dünyaya açtı. Tüm anne adayları umutlandı. Prof. Ömer Özkan da "Yaklaşık 1.5 yıldır denemelere ara vermiştik. Yeniden Derya Sert'te hamilelik denemesi yapacağız. İnşallah bu sefer başarırız" dedi.



