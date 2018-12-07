Bugünkü
Takvim

Kolay doğum!

Kadavradan rahim nakli, ilk kez Türkiye’de yapıldı. Brezilya bizi örnek aldı. Hemen deneye başladı. Nur topu gibi bir bebek gözlerini dünyaya açtı. Anne adayları umutlandı...

Kolay doğum!
Türkiye, "Kadavradan rahim nakli" alanında adını tarihe yazdırdı. Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan, 2011'de Derya Sert'e bu operasyonu yaptı. Sonra Derya Sert, hamile kaldı. Ancak 8 haftalık olan bebek, yaşama tutunamadı. Hamilelik sonlandı. Bu çalışmalar ABD, Kanada, Çekya ve Brezilya'da başladı. Yaklaşık 25 rahim nakli yapıldı. Müjdeli haber önceki gün Brezilya'dan dünyaya yayıldı. Nakilli bir annenin bebeği, gözlerini dünyaya açtı. Tüm anne adayları umutlandı. Prof. Ömer Özkan da "Yaklaşık 1.5 yıldır denemelere ara vermiştik. Yeniden Derya Sert'te hamilelik denemesi yapacağız. İnşallah bu sefer başarırız" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKolay doğum!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar