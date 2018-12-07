Hac başvuruları nasıl yapılır? 2019 Hac kayıt parası hangi bankaya yatırılacak?

Hac başvuruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılında hacca gidecek vatandaşlar için başvuru tarihini açıkladı. Yayınlanan duyuru ile birlikte, 2019 yılında ilk defa kayıt yaptıracaklar ve kayıt yenileme yapacaklar için detaylar açıklandı. Peki, hac başvuruları nasıl yapılır? Hac kayıt parası hangi bankaya yatırılacak? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte ayrıntılar...

HAC KAYIT BAŞVURU TARİHİ VE BANKA İŞLEMLERİ

1- İlk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 08 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında ilgili bankalara online veya doğrudan (Albaraka Katılım Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ) 20. - TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra; Müracaatlarını Başkanlığın "www.hac.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda veya il ve ilçe müftülüklerine form dilekçe ile müracaat ederek k ayıtlarını yaptırabileceklerdir.