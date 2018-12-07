Ah be iki gözüm!

İran'da 11 Mart tarihinde düşen jette hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot Melike Kuvvet'in şarkı söylerken görüntüsü ortaya çıktı. Sezen Aksu'nun 'İki Gözüm' adlı şarkısını seslendiren Kuvvet'in videosu izleyenleri hüzünlendirdi. Genç kadının özellikle şarkının son sözleri olan, "Gel, kavuşalım artık" demesi sevenlerini ağlattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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