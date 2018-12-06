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mutluluğu bağırsak

Sarımsak mutluluğu bağırsak
Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsaklara, şu besinler iyi geliyor:

: Bağırsakları güçlendirir ve temizler.
LAHANA TURŞUSU: Faydalı bakterileri destekler.
KEMiK SUYU: Bağırsakların onarır.
: Pırasa yemeği iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar.
: Bağırsakları düzenli çalıştırır. Kötü bakterileri öldürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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