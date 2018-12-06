Sarımsak mutluluğu bağırsak

Vücudun ikinci beyni olarak adlandırılan bağırsaklara, şu besinler iyi geliyor:
SARIMSAK: Bağırsakları güçlendirir ve temizler.
LAHANA TURŞUSU: Faydalı bakterileri destekler.
KEMiK SUYU: Bağırsakların onarır.
PIRASA: Pırasa yemeği iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar.
ANTEP FISTIĞI: Bağırsakları düzenli çalıştırır. Kötü bakterileri öldürür.
SARIMSAK: Bağırsakları güçlendirir ve temizler.
LAHANA TURŞUSU: Faydalı bakterileri destekler.
KEMiK SUYU: Bağırsakların onarır.
PIRASA: Pırasa yemeği iyi bakterilerin çoğalmasını sağlar.
ANTEP FISTIĞI: Bağırsakları düzenli çalıştırır. Kötü bakterileri öldürür.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.