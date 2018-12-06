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kalpten anlar! İşte kestanenin yararları

Soğuk havaların vazgeçilmezi , kalbi güçlendiriyor. 'ı önlüyor. koruyor. Gençleştiriyor.

Kestane kalpten anlar
Kış akşamlarının vazgeçilmez atıştırmalığı kestane, bu yıl el yakıyor. Vitamin ve mineral deposu bu besin, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. C, B1, B2 vitaminleri ile protein, potasyum, fosfor ve kalsiyum mineralleri içeren kestane, kalbi güçlendiriyor. Mide hastalıklarından koruyor. Uzmanlar, bu harika lezzetin faydalarını şöyle sıralıyor:
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