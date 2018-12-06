İktidarsızlığa tarçın

Lezzetiyle ağızları tatlandıran tarçın, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etki gösteren bu baharat, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.
İnsülinin daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Ağız kokususunu ortadan kaldırır.
Bir çay kaşığı bal ve tarçın karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe ve sinüzite iyi gelir...
Günde yarım çay kaşığı tarçın kolesterolü düşürür.
İnsülinin daha etkin olmasını sağlar ve bu sayede kalp krizi riskinin azaltılmasında yardımcı olur.
Kan, lenf ve kolon kanserine karşı etkilidir.
Ağız kokususunu ortadan kaldırır.
Bir çay kaşığı bal ve tarçın karıştırılıp yenildiğinde öksürüğe ve sinüzite iyi gelir...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.