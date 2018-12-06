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'Ham'si

Hamsi
Üniversitesi tarafından 13. kez hamsi şenliği düzenlendi. Yaklaşık 7 bin öğrencinin katıldığı hamsi şenliğinde 400 kilo hamsi pişirilerek dağıtıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu şenlikte öğrenciler hamsinin tadını doyasıya çıkardı. Öğrenciler, yarım tona yakın hamsiyi, 2 saat içinde tüketti. Şenlikte ilk defa hamsi tadan Gineli öğrenciler ise ızgara başına geçerek ateşi harladı.




7 bin öğrenci, 400 kilo hamsiyi 2 saatte tüketti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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