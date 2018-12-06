Bu ateş sönmez

Hatay'da yaşayan Nebahat Sönmez'in annesi Nebahat Akduman (83), 5 yıl önce aniden fenalaştı. Akduman, hasta yatağında Sönmez'i yanına çağırarak, yarım asırdan fazla sakladığı bir gerçeği itiraf etti. Sönmez'e, "Ben senin annen değilim. öz annen İnegöl'de, Şahinde isminde bir kadın" dedi. Sonra hayatını kaybetti. Büyük bir şok yaşayan kadın, öz annesini bulmak için yola koyuldu. İnegöl'de Şahinde isminde 2 ayrı kadın buldu. İkisine de rica minnet DNA testi yaptırdı. Ama onlar, annesi çıkmadı. 5 yıldır halen öz annesine ve ailesine kavuşamayan Sönmez, yetkililerden yardım istedi: Ne olur öz annemi bulun...