Üzerine oturup öldürdü

ABD'de ilginç bir cinayet davası başladı. İddiaya göre 133 kilo ağırlığındaki Windi Thomas (44) adlı kadın ve aynı yaştaki sevgilisi Keeno Butler, evlerinde gece geç saatlere kadar alkol alıp eğlendiler. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Kendini kaybeden kadın, 50 kiloluk sevgilisini bıçakladı. Buna rağmen h ala nefes aldığını görünce de üzerine oturdu. Etkisiz hale getirip nefes almasını önlediği Butler'ın boğularak ölümüne neden oldu. Olay sonrası yakalanarak tutuklanan sevgili katili, mahkemeye çıkarıldı. Cinayetten yargılanan Thomas'ın 36 yıla kadar hapsi istendi.
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