İstanbul Üsküdar'da oturan ünlü oyuncu Tarık Papuççuoğlu, büyük bir facia atlattı. 4 katlı bir binanın birinci katında oturan oyuncunun mutfağında yangın çıktı. Dumanı fark eden sanatçı, yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Komşular da itfaiyeyi ve sağlık ekiplerini aradı. Yoğun duman nedeniyle Papuççuoğlu ve ona yardım etmek isteyen komşusu, kendilerini dışarı attı. Olay yerine giden itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen ünlü oyuncu ve komşusuna ilk müdahale ambulansta yapıldı. Elinden ve başından hafif şeklide yaralanan ünlü oyuncu, "Heyecan oldu. Mutfakta bir anda dumanlar yükseldi. Elektrik ve doğalgazı kapattık. İyiyim merak edilecek bir şey yok" açıklamasını yaptı.
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