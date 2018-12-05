Nohut aşka umut

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan nohut, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığa destek oluyor. Hem ağızları tatlandırıyor, hem de aşk hayatına destek oluyor. Afrodizyak etki gösteren nohut, cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini artırarak erkeklerde kısırlığı tedavi ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Cildi ölü hücrelerden temizler. Gençleştirir.
Saç dökülmesini engeller.
Açlık hissini bastırır. Zayıflamaya yardımcı olur.
Kolesterolü dengeler.
Meme kanserine kaşı koruyucu etki gösterir.
Cildi ölü hücrelerden temizler. Gençleştirir.
Saç dökülmesini engeller.
Açlık hissini bastırır. Zayıflamaya yardımcı olur.
Kolesterolü dengeler.
Meme kanserine kaşı koruyucu etki gösterir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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