Miras yiyemediler

Ankara'da 4 kardeşe babadan miras kalan 16 milyon TL değerindeki kıymetli arsa, tapu vurguncuları tarafından düzenlenen sahte belgelerle satıldı. Olay, mirasçıların intikal için tapuya gittiklerinde ortaya çıktı. Çetenin, 4 varisin e-devlet şifresini ele geçirdiği, buradaki bilgiler üzerinden kendi fotoğrafları ile sahte kimlik çıkardıkları tespit edildi. Sahte kimliklerle telefon hattı çıkaran zanlıların, tapuda numara değişikliği yaparak bu numaraları verdiği ve kardeşlerin tapu ile irtibatını kestiği ortaya çıktı. Zanlıların, arsayı 4'e bölerek 4 farklı kişiye toplam 3 milyon liraya satış yaptığı belirlendi. Çetenin 10 elamanı yakalandı.

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