Komşu, Edirne'yi yol bildi. Yunan ve Bulgar turistler, alışveriş yapmak için Türkiye'ye geçti. Edirne'ye geldi. Son 10 ayda 2 milyon yabancının Edirne'de alışveriş yaptığı belirtildi. Bunun üzerine Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kentte bulunan esnafın dil sorununu çözmek için Bulgarca ve Yunanca dil kursu açılmasına karar verildi. Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Serra Yazıcı Özer, esnafın kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Özer, "Alfabeden başlıyoruz fakat pratik günlük konuşma diline ağırlık veriyoruz. Kurs bitiminde esnafımız gelen müşterileriyle daha iyi iletişim kuracak, daha iyi satış yapacak" dedi.
Özer, "Alfabeden başlıyoruz fakat pratik günlük konuşma diline ağırlık veriyoruz. Kurs bitiminde esnafımız gelen müşterileriyle daha iyi iletişim kuracak, daha iyi satış yapacak" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.