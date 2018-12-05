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li esnaflar yabancı dil öğrenmeye başladı

Bulgar ve Yunan ler, ’ye aktı. li esnaf da yabancı müşterileriyle daha iyi anlaşabilmek için dil kurslarına başladı.

Edilne
Komşu, 'yi yol bildi. Yunan ve Bulgar ler, alışveriş yapmak için 'ye geçti. Edirne'ye geldi. Son 10 ayda 2 milyon yabancının Edirne'de alışveriş yaptığı belirtildi. Bunun üzerine Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Müdürlüğü iş birliğiyle kentte bulunan esnafın dil sorununu çözmek için Bulgarca ve Yunanca dil kursu açılmasına karar verildi. Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Serra Yazıcı Özer, esnafın kurslara yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Özer, "Alfabeden başlıyoruz fakat pratik günlük konuşma diline ağırlık veriyoruz. Kurs bitiminde esnafımız gelen müşterileriyle daha iyi iletişim kuracak, daha iyi satış yapacak" dedi.
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