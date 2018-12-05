Astrolog öldü sürücü serbest

Tekirdağ Çorlu'da ünlülerin astroloğu Egemen Töreli (51), 19 Kasım'da yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada T.T. yönetimindeki kamyonetin çarptığı Töreli, can verdi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü ise adliyeye sevk edildi. Ancak Töreli'nin ölümüne neden olan sürücü, yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Avukat Kaan Aytuğ, şüphelinin tutuklanmasını talep etti.