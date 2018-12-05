Astrolog öldü sürücü serbest

Tekirdağ Çorlu'da ünlülerin astroloğu Egemen Töreli (51), 19 Kasım'da yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada T.T. yönetimindeki kamyonetin çarptığı Töreli, can verdi. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücü ise adliyeye sevk edildi. Ancak Töreli'nin ölümüne neden olan sürücü, yurt dışına çıkış yasağı konularak, salıverildi. Avukat Kaan Aytuğ, şüphelinin tutuklanmasını talep etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.