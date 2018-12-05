Ah Furkan!

İstanbul Sancaktepe'de ambulans şoförü Furkan Ellidokuzoğlu (22), boş bir arazide şakağına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yerde yüzüstü ve elinde silah ile yatan Ellidokuzoğlu'nun öldüğünü belirledi. Acı haberi alan Ellidokuzoğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Furkan Ellidokuzoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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