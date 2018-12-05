Ağaoğlu davası

Manisa Salihli'de annesi Fatma Öz'ün (86), o dönem köyün ağası olan Mehmet Uslucan'la evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen Ahmet Öz (44), hukuk savaşı başlattı. Annesinin 1979 yılında Uslucan'a açtığı 'babalığın tanınması' davasının usulüne uygun görülmediği gerekçesiyle, yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Uslucan'ın oğlundan alınan DNA'nın sonucunu beklediğini anlattı. "Tüm haklarımı istiyorum" açıklamasını yaptı.
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